Украинская сторона объявила о продвижении на километр

Верить "навозу" — себя не уважать. Там ещё те сказочники "победоносные".

EV

Evgeni Velesik

Ты чë сбрендил писатель, на дворе уже лето! Семь км. и вам будет мешок, в котором вас с говном смешают и брать в плен Азов не будут!