Впервые за долгое время на Украине объявлено о продвижении вглубь российских позиций. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба бригады «Азов» (запрещен в РФ).
Украинская сторона объявила о продвижении на километр
Комментарии
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Алексей Камышов
Верить "навозу" — себя не уважать. Там ещё те сказочники "победоносные".
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12 час.
Юрий Золотарев
Время покажет.
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9 час.
EV
Evgeni Velesik
Ты чë сбрендил писатель, на дворе уже лето! Семь км. и вам будет мешок, в котором вас с говном смешают и брать в плен Азов не будут!
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3 час.
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