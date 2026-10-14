Царская магистраль: Антанта вторглась в Россию, чтобы захватить Транссиб

110 лет назад, 5 (18) октября 1916 года, после открытия под Хабаровском моста через Амур фактически завершилось строительство Транссибирской магистрали.
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