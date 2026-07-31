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Газета.ру

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Mash: в России почти исчезли белые грибы

Mash: в России почти исчезли белые грибы

В российских лесах практически исчезли белые грибы. Об этом пишет Mash. "Специалисты заметили, что основные места, где раньше были белевики, либо уничтожены, либо покрылись другими грибами — лисичками", - говорится в публикации.

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