Фарион в шоке: олигарх Ахметов заговорил на украинском языке

«Я в шоке. Иногда ракеты совершают чудеса»: такими словами недавно выигравшая суд против украинского Минобразования и восстановленная в должности преподавателя Львовской политехники экс-депутатка от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион отреагировала на украинский язык богатейшего украинца Рината Ахметова Она отметила, что бизнесмен почти не совершал ошибок, разговаривая на мове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии