Фарион в шоке: олигарх Ахметов заговорил на украинском языке

«Я в шоке. Иногда ракеты совершают чудеса»: такими словами недавно выигравшая суд против украинского Минобразования и восстановленная в должности преподавателя Львовской политехники экс-депутатка от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион отреагировала на украинский язык богатейшего украинца Рината Ахметова Она отметила, что бизнесмен почти не совершал ошибок, разговаривая на мове.