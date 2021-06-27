Сын рассказал, о чем говорят в мужской раздевалке на борьбе. После этого я стала одевать дочь иначе

Элина МорозоваОбществоСын рассказал, о чем говорят в мужской раздевалке на борьбе. После этого я стала одевать дочь иначе Сын мой, как я уже упоминала, особой спортивностью никогда не отличался. Он был малышом спокойным и рассудительным.Вернуться к статье16513НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей БаканинДевочку надо одевать, как девочку. При этом помнить, что девочку украшает скромность. В любом случае, всяческие шибко обтягивающие и подчёркивающие анатомическое строение вещи на до свести до минимума.Элина МорозоваА может начать с того, чтобы мальчиков воспитывать в правильном русле и в уважении к женщинам?Андрей БаканинЕстественно! И мальчиков надо воспитывать, как мужчин, и девочек надо воспитывать, как будущих женщин. Главное, чтобы ничего не перепутать.Элина МорозоваПри правильном воспитании мальчиков,девочкам можно и платья с юбками носить. А пока лучше брюки и джинсы..Любовь МаловаУ пацанов в переходном возрасте играют гормоны,а сдерживающих центров еще нет,или же они пока не развились у них.Уважать женщин? А каких? Тех,которые сами своим видом показывают,что они не против,чтобы их ...Ну и если подавлять мужские горомоны у ребят,то вырастут бесполые существа,как на Западе.Одеваться по моде нужно и можно,только грань приличий всегда над соблюдать.Элина МорозоваНичего себе. 12-летний мальчик так рассуждает. Это что же у него в семье то творится? У него значит мать по вашему проститутка? Или папаша кобелизмом болен при живой матери? Вы вообще о чем?Денис ЛВсё пральна, ему 12 лет, переходный возраст, это естественно и для девичьих раздевалок (у девок это даже раньше), разговаривают там НЕ при бабах. Но авторке их за одной фразы которую сорока на хвосте принесла померещились насильники. Она с приветом наверно. Такие разговоры у всех в этом возрасте.ННСЧУШЬ СОБАЧЬЯ.Любовь МаловаАкселерация,однако.Или Вы никогда не видели пацанов, которые в 12-13 лет уже на девочек засматриваются? А уж современные пацаны с современыми фильмами да разными "клубничными" сайтами знают намного больше,чем я знала в их возрасте.Элина МорозоваБывает. Только девочки то в чем виноваты?Элина МорозоваДумаете ничего не поможет? Порок в мужчинах изначально заложен?Евгений СемененкоПриятно осознавать, что в наше время еще существуют такие сознательные родители... Конечно, особенно в этом безумном мире, они, что естественно — РЕДКИ, КАК ЗОЛОТО, но тем не менее, именно такие люди дарят НАДЕЖДУ, ЧТО НАШ МИР НЕБЕЗНАДЁЖЕН И ДО КОНЦА НЕ ОБРЕЧЁН..Nikolai BaranixinА вот если сделать, как оно и полагается - за каждую испорченную девочку- насильнику пулю в лоб, так тогда и проблемы одежды для девочек не возникло бы.Андрей БаканинА случаев, провокационного поведения "девочек" с последующим обвинением в "изнасиловании" Вам, я так понимаю, не известны. Может, их тоже к стенке, чтоб не размножались?Элина МорозоваА что вы относите к "провокационному поведению"?Nikolai BaranixinИ я таки отвечу, хоть и не хотел.Коллега, таковые случаи бывают - несовершеннолетние девочки провоцируют взрослых мужиков. Ключевое слово-взрослых, а, значит, по умолчанию, умных и опытных. И если они "умные и опытные", на это дело все же ведутся, тог о чем тогда говорить? Зеленка на лоб!Андрей БаканинА то, что многие "девочки" одеваются, как проститутки, ведут себя, как проститутки, а потом, когда мужчины относятся к ним, как к проституткам, кричат: "Я не такая!" Смотрели "Бум" с Софи Марсо? Так вот там у проституток ещё была спецодежда и поведение, по которым их однозначно определяли. Теперь совершенно непонятно, кто перед тобой. То ли перебравшая выпускница, то ли вокзальная шлюха.Элина МорозоваКак надо одеться, чтобы выглядеть проституткой?Андрей БаканинВам лет сколько? Или Вы просто дура?Борис Шумилов"за каждую испорченную девочку- насильнику пулю в лоб, так тогда и проблемы одежды для девочек не возникло бы." - Гениальная идея! Зато сколько можно будет на одежде для девочек сэкономить.)))Элина МорозоваТак ответьте мне, чтобы я поумнела.Андрей БаканинСтатью прочитайте.Валерий ХолодокЗдравствуйте, Элина. Вы что на самом деле не понимаете или потролить решили? Разве животное начало в Человеке кто-то отменил? Разве для кого-нибудь является секретом то, что мужчина и женщина в ментальном плане являют собой противоположности, а если эти противоположности убрать, то и магнетизм уменьшится со всеми выходящими последствиями. Излишняя откровенность женщин бьет по либидо мужчин очень жестко и необратимо, что сейчас проявляется в демографическом плане, заставляя страдать и самих женщин. Это что- секрет? Лично я могу об этом рассуждать, т.к. возраст уже преклонный и мы с женой в этом году уже отметим 45 годовщину, воспитали четверых детей, а уже они воспитывают шестерых внуков. Так что не голословно говорю. Всего доброго.Элина МорозоваТо есть у вас ответа нет? В статье описана паталогическая гиперсексуальность незрелых мальчиков.Элина МорозоваВ данном конкретном случае я только хочу понять, где та самая грань, которая для мужчин является определяющей : вот эта дама проститутка, а вот эта порядочная девушка. Вы можете объяснить? Имею в виду одежду.ирина Северова северова (гуляева)Еще чего ! Пули тратить. КАСТРИРОВАТЬ и пусть работают на благо общества. На Колыме , напримерИрина Степанова (Одрова)Ты видимо тупая.... или придуряешься.... или сама из Этих шмонек!Валерий ХолодокОдежду? Вы что, правда не понимаете? Вам что-нибудь говорит фраза:" Глаза- зеркало Души." А одежда, что? Она просто не должна возбуждать низменные животные чувства. Всё же, ПРИРОДА, не зря, думаю, устроила так, что у мужской части населения превалирует зрение. А для того, чтобы это зрение согласовывалось с ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ необходимо соответствующее ОБРАЗОВАНИЕ, от слова ОБРАЗ, позволяющий Человеку( независимо от пола) оценивать свои поступки со стороны, ведь именно этим он отличается от животного. Не зря ведь сказано: "Будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться"- а в "зеркале Души" очень хорошо отражаются именно желания. А ГРАНЬ находится не снаружи, а внутри каждого из нас. Удачи Вам и поддерживающим Вас в осмыслении сказанного.Анна ЭржибовасрамотаЭлина МорозоваТак вы можете ответить конкретно или так и будете воду в ступе толочь?Элина МорозоваВы антишмонька?Анна Эржибова:)Валерий ХолодокКонкретно для Вас, Элина, глупость и хамство сведут на нет любой Ваш образ. Дальнейший разговор, думаю, бессодержателен. Всего доброго.Элина МорозоваЯ поняла, что бессодержателен. Я вас спрашиваю об одном, вы мне отвечаете совсем о другом. Значит ответа у вас нет. Одно высокопарное словоблудие.Валерий ХолодокПолучается, что я еще и виноват, что Вы не понимаете русских слов: Вы спросили:" Где грань?" Я ответил, что грань внутри как мальчика, так и девочки. Ладно, если Вам необходим пример, то пожалуйста: Когда мне было лет семь, у нас во дворе был мальчик лет 12-ти, его звали Цыка( он сплевывал через зубы), так вот, его поведение отличалось большим цинизмом( это я сейчас понимаю), а девочек он покупал за куклы и пр.- это мне рассказал один из моих друзей- Юра, он погиб, когда я был в пионерском лагере: пошел с ребятами в овраг, ему дали вина, потом он попросил стрельнуть из поджига, а когда тот не сработал, он посмотрел в дуло и чиркнул по приложенным спичкам. В результате пол-головы снесло. Так вот, с Цикой я дрался раз пять, но не по причине защиты девочек, а за мухлежь в игре, за издевательство над кошками и т.п. Беда в том, что существует ПРОДАЖНОСТЬ, внешний вид может направить мысль в этом направлении, здесь не только одежда, но и разговор, выражение глаз, общее поведение и т.п. А то, что Вы назвали словоблудием- это жизненный вектор, который проверен жизненным опытом, о чем я совершенно не жалею, чего и Вам желаю. Удачи.Валерий ХолодокТолько что прочитал мнение Натали. Прислушайтесь! И Вы довольно большое время проведете без общества мужчин. Удачи.Элина МорозоваЯ спросила , как надо одеваться, чтобы выглядеть проституткой? Что В ОДЕЖДЕ определяет проститутку? Как вы на улице определяете проституток? По глазам? Почему мужчины позволяют себе нападать на женщин на улице и насиловать. , говоря, что она сама спровоцировала? Как она была одета, что он посчитал возможным ее насиловать?Элина МорозоваМнение Натали о сексуальных маньяках?))) Меня интересует Ваше мнение ,как мужчины. Вы мне уже с нескольких раз так и не ответили на предельно конкретный вопрос.AKAlexander KneperА если мальчик не насильник и девочка сама не против !?Natalyвсе мужики без исключения насильники убийцы сексуальные маньяки агрессоры мужчина естественный и единственный враг женщины на этой планете. с ним всегда надо вести себя, как с лютым вражиной никакой пощады этой твари быть не должно только временное перемирие на выгодных для женщин условиях. никакой пощады и никакого прощения поработителям и угнетателям женщины сколько веков длился патриархат, вот теперь пусть столько же веков будет матриархат.Василиса ОдинНата, это уже не патриархат. Это уже просто паханат.((Василиса ОдинНифига. Элина вам правильный вопрос задала. Мужики тоже одеваются и ведут себя вызывающе, в одежде с выпирающими гениталиями и соблазнительными попками. Их тоже принимать за проституток и насиловать? Вы бываете очень соблазнительными, особенно в юном возрасте. А если баба сильная и старшая? И может?. Запомните, мужчины насилуют только по одной причине: потому что они могут. Кто не может, тот и не насилует. И упаси господь, но вас тоже могут изнасиловать другие более агрессивные самцы, не обязательно нетрадиционной ориентации, и не обязательно членом. Насилие - акт доминирования, а не то, что вы себе навоображали.AKAlexander KneperNataly, если ты это серьезно, то ты просто больная на всю голову баба, или самка богомола, под видом женщины ; )) Если ответить тебе в том же духе, то можно сказать что все женщины это шлюхи и проститутки, готовые трахатся с любыми мужиками за кусок мамонтятины, за бусы или за деньги, а то просто из-за блядства и желания поебатся. Но это не так, даже у обезьн. А матриархат уже был на Земле много тысяч лет назад. То же было мало хорошего. Кроме того, наибольшими врагами женщин являются...САМИ ЖЕНЩИНЫ. Ониготовы утопить одна другую, дружбы между ними просто не существует. Ну, а по жестокости, они зачастую превосходят мужчин ; ))Борис Шумилов"пусть работают на благо общества. На Колыме , например" - Северова ты что мультиков пересмотрелась.)))Оленька ВЕсли животное начало вступает в противоречие с Законом, то однозначно тюрьма. А то Вы таким макаром быстренько всё оправдаете: и кражи, и убийства. Везде - животное начало рулит.))Валерий ХолодокДоброго вечера. Конечно, женская логика немного другая, но не понимать простого ответа. Хорошо, Вы здесь уже задали шесть разных вопросов. А самое главное, что Вы почему-то посчитали, что я могу рассматривать женщин как насильник, интересно, с чего Вы это взяли, или Вы думаете взаправду, что все мужчины насильники? Так разочарую Вас- подавляющее большинство мужчин желают взаимности в чувствах. Теперь строго по Вашим вопросам: ==="В данном конкретном случае я только хочу понять, где та самая грань, которая для мужчин является определяющей : вот эта дама проститутка, а вот эта порядочная девушка. Вы можете объяснить? Имею в виду одежду."=== Ответ: Проститу́ция — оказание сексуальных услуг за плату. Для того, чтобы тебя захотели купить, необходимо выделяться одеждой, макияжем, поведением и пр. Мое же мнение, в данном случае, как мужчины: всегда данное поведение вызывало некоторое отстранение и настороженность. НО! Это мое личное мнение. ==="Я спросила , как надо одеваться, чтобы выглядеть проституткой? Что В ОДЕЖДЕ определяет проститутку?"=== Лично для меня ни одежда, ни что бы то ни было внешнее не является определением женщины, которая желает заработать на интиме. Кстати, а что нет женщин, которые зарабатывают на интиме с мужем? Или мужчин занимающихся тем же? ===" Как вы на улице определяете проституток? По глазам?"=== Лично я никак. Могу только отметить красивую или вызывающую одежду, фигуру, красивое лицо, но подойти и заговорить и в мыслях не было. Даже на танцах в молодости всегда предупреждал, что люблю слушать музыку, а не говорить, поговорить можно после. Может поэтому еще по-прежнему женщины любят со мной танцевать, здесь очень важно чувство партнерши, а разговор мешает слушать музыку. ==="Почему мужчины позволяют себе нападать на женщин на улице и насиловать. , говоря, что она сама спровоцировала? Как она была одета, что он посчитал возможным ее насиловать?"=== Думаю, что одежда здесь может и имеет значение, но сколько маньяков, столько и типов одежды может быть. Так что лучше Вам у маньяков поинтересоваться. А лично у меня, конечно, внешний вид на первое мгновение если и имел значение, то уже на второй уделялось предпочтение гармонии в общении. Думаю, что таких мужчин большинство, просто они не заметны и не выставляются, кстати, как и порядочные женщины. Надеюсь теперь Вы не будете скромность мерить только одеждой? Всего наилучшего.Валерий ХолодокЗдравствуйте, Ольга. Вы правильно прочитали? Где Вы в этом вопросе:"Разве животное начало в Человеке кто-то отменил?"- увидели оправдание животного начала? Это начало есть, но есть и взгляд на себя со стороны, позволяющий Духовной составляющей включить нравственные тормоза, просто необходимо их создать. Это уже вопрос Образования, вопрос Общества, ведь Человек существо общественное. Удачи.Элина МорозоваНу вот наконец то Вы самостоятельно пришли к правильному выводу. Одеждой принадлежность к проституции не меряется. Но, к сожалению, многие мужчины именно так и считают. Одежда может свидетельствовать и о плохом вкусе , и о глупости и просто о жаркой погоде. Расскажу вам любопытную вещь. В Америке есть музей, посвященный преступлениям, связанным с изнасилованиями. Так вот там значительную часть экспонатов занимает одежда в кототрой были жертвы в момент преступления. И эта одежда самая обычная, ничем не примечательная. Брюки, джинсы, майки свитера,платья... ничего примечательного, кричашего и приалекаюшего внимание. Так, что все оправдания мужчин своего непристойного поведения, похотливости и распущенности типа " сама виновата, сама неправильно оделась, спровоцировала" не выдерживают никакой критики. И кстати, логика существует одна для всех. Это наука и она не бывает мужской или женской. Она либо есть , либо ее нет. И ни один мужчина мне так и не ответил на вопрос, как именно одета женщина, чтобы определить ее принадлежность в проституции. Кого только не спрашивала. Ну, а что касается меня лично, то предаочитаю не носить платья и юбки, обхожусь джинсами и брюками, дабы не вводить в заблуждение буйную и нездоровую фантазию некоторых мужчин. Засим раскланиваюсь и расшаркиваюсь и желаю Вам всего хорошего.Валерий ХолодокДоброго утра, Элина. Надо же, снизошли до похвалы, тем самым, как я понимаю, сделали попытку меня унизить, что позволит Вам возвысится в своих глазах, а может не только в своих. Так смею Вам заметить, что это вряд ли. А что касается логики, что ж принимается, значит у Вас вообще никакой логики нет. А может Вы плохо слышите? Прислушайтесь:"А одежда, что? Она просто не должна возбуждать низменные животные чувства." А разве я сказал, что " Одеждой принадлежность к проституции не меряется."- участвует не только одежда, но и макияж, поведение, взгляд наконец. Критики не выдерживает? Вы можете это рассказывать юноше несмышленому, да и то он вряд ли поверит. У женщин очень большой арсенал уловок, чтобы обратить на себя любимую внимание: вроде как случайно оголенная небольшая часть ноги или небрежное закидывание ногу на ногу, более пристальный взгляд, походка, акцентирующая внимание на бедрах, да еще много чего. Только порядочный мужчина прекрасно понимает, что женщине необходимо внимание, просто, чтобы ей восторгались, делали комплименты, наконец, просто немного задержали на ней заинтересованный взгляд. Хотя женщины бывают разные, как и мужчины, НО! Здесь я имею ввиду более нравственное поведение, только и всего и ничего в этом зазорного нет. Здесь можно и про насилие сказать: Что считать насилием? Женщина говорит, что болит голова, что она устала, что вообще..., мужчина может посочувствовать, может поуговаривать, может пообещать что-нибудь купить( подумает, что игра такая). А может как в анекдоте: Мужчина кавказской национальности приглашает женщину по вызову. Говорит:" Раздевайся". Она разделась, он посмотрел и говорит:" Одевайся, а теперь сопротивляйся." Вы говорите, что носите джинсы, а ведь их можно тоже по разному носить. Вот Ангела Меркель, тоже носит брючный костюм или молодая девушка джинсы настолько обтягивающие, что и раздеваться не надо, всё наружу- это что? А что, для Вас секрет, что есть женщины, которые любят других женщин? Могут и изнасиловать. Для Вас это новость? В общем, жизнь полна разных ситуаций, просто необходимо иметь для себя " красную черту", а детей научить ее у себя обозначить и ни в коем случае не пересекать, хотя, конечно, разные обстоятельства бывают. Всего доброго.Денис ЛВась, нафига комментарий удалила?Элина МорозоваДобрый день,Валерий! У меня нет к вам какого либо особого интереса, чтобы иметь намерение вас обидеть или унизить. У меня было желание услышать ответ на один единственный очень конкретный вопрос. И вы далеко не единственный и не первый, кому я этот вопрос задаю. Вы же каждый раз переводите ответ совсем в другую область и на другую тему. Я попыталась задать этот вопрос по разному, чтобы было понятнее. Единственное толковое, что я получила в ответ на мой вопрос, это что дело в определенном поведении, а не в одежде. Я правильно вас поняла?Валерий ХолодокЗдравствуйте, Элина. Вы о чём? Какой такой особый личный интерес может быть в нашем с Вами положении? Да и унизить человека можно так мимоходом, даже не заметив. Для Вас это что большой секрет? Мне вот сейчас пришло на ум одно сравнение: Ваш вопрос сродни разбирательству- как влияет вкус свёклы на вкус борща? Конечно влияет, но еще очень важно то, КТО готовит этот борщ. Так что, Вы, в первом приближении, поняли меня правильно, но в глубинном смысле ответ лежит в ментальной области: лично я всегда стараюсь следовать Золотому правилу: "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой." А детям необходимо внушать, что одежда, конечно, имеет определенную важность, но намного важнее то, что ты сам из себя представляешь! "Тот кто хочет сделать дело-находит ВОЗМОЖНОСТЬ, а тот кто не хочет- находит ПРИЧИНУ." Всего Вам доброго и удачи в делах.Элина МорозоваДобрый день Валерий! Ну если ВЫ сами все так хорошо понимаете, то зачем сами поднимаете волпрос о каких то попытках Вас унизить? Чтобы я оправдывалась?. И к чему мы с вами ведем всякие пустые разговоры вокруг да около, когда меня интересует только вопрос об одежде...Валерий ХолодокЗдоровья Вам. ==="Чтобы я оправдывалась?. "=== Ни в коем случае! Только попытка предложить более внимательное отношение к словам во время беседы, ни более того. Потом, разве я умоляю роль одежды особенно у женского пола. Мужчины относятся к одежде более прохладно, но это уже в подсознании. Хотя я бы в образовании уделил особое внимание к внешнему виду, выделив как отдельный предмет с психологическим уклоном. Но вряд ли Кравцов С.С. , как министр образования, озабочен в этом направлении. Ладно, делу время, а разговорам час. Удачи.Элина МорозоваМожет мне и показалось что вы невнимательно отнеслись в к моему вопросу. ))))Василиса Один"А одежда, что? Она просто не должна возбуждать низменные животные чувства."-------Таки Вы снова сказали эту алогичную фразу. Уже после того, как выяснили, что не существует такой одежды (которая возбуждает низменные чувства, существует некий фетиш в голове смотрящего. И не способность владеть собой.Василиса ОдинТвой? Твои я не удаляю. И вообще я удаляю только комменты , содержащие назойливое и нарочитое злонамеренное хамство. За тобой я такого не замечала.Денис ЛОго, чёта новенькое, комментарии и комменты не одно и то же? ))) И к твоему комментарию (или комменту, как удобней)))) и моему удалённому — Выпирающие гениталии и соблазнительные попки пидорасы показывают, ты волнуешься что их изнасилуют агрессивные бабы?СергейИ вообще я удаляю только комменты , содержащие назойливое и нарочитое злонамеренное хамство. = Привет ! Вася, Вы на сайте сексистка или модератор ? Похоже что Вы сексистка, Вы удаляете только мужские комментарии. А женское хамство на сайте процветает.Денис ЛИ я замечал и не раз ей говорил что для неё одни ровнее других. Но на замечание она молчит как рыба.СергейА как скулят местные женДщины когда удалишь их хамский коммент, типа без их комента сайт прекратит существовать.Василиса ОдинЖенские я удаляю в равной мере. Некоторые на меня даже жалуются. А вообще, у нас наблюдается разделение труда: Вы удаляете женское хамство, я - мужское (в основном, но не только), а есть кто-то еще, удаляющий по некоему своему заГАДочному разумению и непонятной логике.Василиса ОдинТы обо мне? Не припомню подобных разговоров. Но допускаю, что на некоторые комменты у меня чувствительность сильнее, а на некоторые слабее, зато у Сергея наоборот. Вот и получается равновесие.Денис ЛТам и не межполовые участники вовсе, ты даёшь право жить только тем кто тебе понравился. Ты специально не помнишь или прикидываешься? https://vzroslyelyudi.mirtesen.ru/comments/42865376743/pageВасилиса Один"И к твоему комментарию (или комменту, как удобней)))) и моему удалённому — Выпирающие гениталии и соблазнительные попки пидорасы показывают, ты волнуешься что их изнасилуют агрессивные бабы?"----------- А вот этого твоего пассажа я чет не поняла. Попробуй более другими словами? Я про пидорасов ничего не писала, и я не волнуюсь, а предостерегаю, что юношей с соблазнительно выпирающими телесными особенностями ждет та же участь, может, в несколько иной форме. И не обязательно со стороны женщин (хотя и это не исключено) а со стороны таких самцов, которым их одежда вдруг покажется или недостаточно брутальной или они их примут за голубых и будут гонять кольями, как им кажутся как-то особенно одетые девушки - проститутками, и они их решают наказать и проучить посредством изнасиловкания.Денис ЛТы описала как они одеваются — выпирающие гениталии и соблазнительные попки. И у проституток своя боевая раскраска. Значит их бабы будут насиловать?Василиса ОдинНасиловать - прерогатива мужиков. В этом вопросе нет симметрии. Бабы будут применять репрессии другого рода, тоже чувствительные. Но есть бабы, которые подбивают мужиков на изнасилование нежелательной для них другой бабы. К сожалению, бывают среди баб такие негодяйки тоже. Бывает, Диня, все, что ум человечий только может измыслить, ничего нельзя исключить. Только с разной степенью достоверности.((Денис ЛНасиловать и совращать малолетних учеников - прерогатива баб-училок, много ли таких посадили? А на ТВ почему это не перетирают?Василиса ОдинВспоооомнил!))))) Диня, ты как-то написал, я помню, что способен сам за себя постоять, а еще - ты модератор, в отличие от того же Отари. И если он и матерился, то я посчитала его мат обоснованным. Да и это было еще до ужесточения правил. Я про собственно мат ничего против не имею, важно кто и как его применяет. К месту - или не к месту. Есть случаи, когда мат органичен, а есть, когда и не мат, а унижения оппонента, и я могу за это наказать, да. Я модератор - я так вижу.Василиса ОдинПро училок. Не отрицаю, есть и такая проблема, но она несколько иного свойства, количества и даже качества. Тема, однако, не об этом. Но тебе никто не мешает выставить сей вопрос отдельной темой.)Денис ЛТебя ещё качество извращенок волнует?Василиса ОдинМеня - нет. Тебя волнует.))) А я имею некий багаж знаний, которым безэмоционально делюсь иногда с народом. Если очень просят. Мне это уже не столь интересно. Я вот классическую музыку люблю слушать, красивые фильмы смотреть. И красоту я обычно ищу не в людях. Люди давно в большинстве своем ничего нового-интересного-позитивного предложить не могут.Денис ЛНасчёт постоять, то могу, могу и за других. Но я не о себе а именно про тебя и твою ”изберательность“, одним можно какашками кидаться, а другим нет. А что я модератор, то это тут не при чём. Это уже будет выглядеть примерно, — ”ты сильная только перед слабыми“. Ваще некрасиво о своём статусе упоминать, да ещё угрожать этим. А ты частенько это делаешь. Ты за меня решила кто меня волнует, тут же признаёшься что у тебя багаж извращенок, но поделиться не хочешь. Ты у австралийских грифов научилась дразнить?карюкалов вячеславГлавное-создать прецендент.Валерий ХолодокЗдравствуйте, Василиса. Сильная эта штука- женская солидарность, верно? Только вот относительная Истина дороже, так не думаете?( Относительная потому, что рассматриваются отношения мужчин и женщин). А фраза значит лично для Вас алогичная( не логичная), так? 1. Может необходимо прочитать всё, что я говорил, а не выдергивать какую-либо фразу из текста? 2. А давайте мы с Вами еще раз почитаем то, что Вы изволили сказать Андрею Баканину: ==="Мужики тоже одеваются и ведут себя вызывающе, в одежде с выпирающими гениталиями и соблазнительными попками. Их тоже принимать за проституток и насиловать? Вы бываете очень соблазнительными, особенно в юном возрасте."=== Значит говорите, что "...не существует такой одежды (которая возбуждает низменные чувства, существует некий фетиш в голове смотрящего." ? А главное- это "... способность владеть собой.", так? Можно понимать так, что Вы лично владеете собой или "Запомните, мужчины насилуют только по одной причине: потому что они могут. Кто не может, тот и не насилует."- желание есть, но не можете? Вывод: значит лично для Вас эта фраза не совсем алогичная, если не сказать больше,так? Может копнем глубже? Есть такое понятие: ПРИРОДА! Так вот, Природа установила, что мужчина ВСЕГДА получает удовольствие, а женщина- не всегда. ПОЧЕМУ? Просто потому, что Природе необходимо продолжение Человеческого рода. Так что если убрать у мужчины это желание, то и Человечеству не быть. А женщина получает или не получает- на рождение это не влияет. Вывод: "Эмансипа́ция(от лат. emancipatio) — отказ от различного рода социальных зависимостей, женщин от мужчин..."- на ментальном уровне вредит в первую очередь самим женщинам, т.к. мешает им достичь гармонии в отношениях. Что, по большому счету необходимо и очень интенсивно внедряется Западным миром, для обеспечения установок Золотого Миллиарда. Видите, кажется довольно простой вопрос:" Одежда?", а в общем контексте взаимоотношения полов оказывается одним из звеньев счастливых моментов в жизни. Ладно, разговорился, сейчас Элина опять скажет "Словоблудие", что ж, каждому свое. Удачи Вам в осознании(честно, просто считаю, что бумеранг рукопожатий существует) и всего доброго.Оленька ВНравственные тормоза создаются не образованием, а воспитанием. И законом, за нарушение которого следует неизбежная кара. И Ваши разговоры про "животное начало" я считаю провокацией. Чтобы предотвратить насилие, надо воспитывать потенциальных преступников, а не потенциальных жертв. Надеюсь, я понятно ответила?Валерий ХолодокДоброго вечера, Ольга. ==="Нравственные тормоза создаются не образованием, а воспитанием."=== Вы больше так никому не говорите, потому что эта мысль глупая: Образование от слова ОБРАЗ( русский язык очень образный), т.е. Человек за свою жизнь создает себе определенный образ окружающего его Мира, а воспитание входит в это понятие, потому что входит в понятие ОБРАЗА, Ладно, хорошо, мне Вы можете не доверять, посмотрим, что говорит словарь:"Образова́ние — система воспитания и обучения личности, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта деятельности и компетенций." Ну, а то, что Вы написали дальше я даже комментировать не буду: просто бред какой-то. Всего доброго.Наум Наумов""""""""""вот теперь пусть столько же веков будет матриархат.""""""""" Если на Земле установится матриархат, землян опять смоют потопом к едрене фене. А сейчас не матриархат. Какой может быть матриархат у безбожников и безбожниц?! Нет. Сейчас, только мракобесие.карюкалов вячеславВоспитание помогает формировать деликатный подход к низменным проявлениям взаимоотношений полов.карюкалов вячеславПо народным традициям всё выглядит проще.ирина Северова северова (гуляева)Есть две крылатые фразы - "БерегиТЕ животных " и " БерегиТЕСЬ животных".ирина Северова северова (гуляева)Опять свое скотство на женщин спихнуть наровят.Ирина Степанова (Одрова)Причём тут скотство? Природу никто не отменял.... а тем более в неокрепших умах подростков. Зачем провоцировать откровенными одеждами ? Чем скромнее одета, тем целее будет!Элина МорозоваПоражают меня тут некоторые умники. Статья о дурном воспитании 12-летних мальчиков: (" Жизнь-дерьмо. Телки нет")-говорит один из них. А особо одаренные начинают рассуждать о проститутках))) Это что, коллективное куку? Полет крыши над Парижем?)))Лариса КондаковаАга, причем под фанфары. Надоела уже эта дурь. На Востоке женщин с лицом в тряпки замотали с макушки до пяток. И что? Там исчезли изнасилования, соблазнения, приставания к женщине? Да ничего подобного, в любых обмотках изнасилуют, если не будут бояться закона и мести родственников.Элина МорозоваДа потому что дело в распущенности и блудливости мужиков, которые не способны справиться с собственными гормонами ир похотью.NatalyПроблема сексуального насилия особенно остро стоит в Индии. Есть показательное исследование психолога Трупти Джайин. Она выделила целый список черт, которые показывают, что человек потенциально способен совершить подобное преступление. В список входят импульсивность, вспышки злобы, беспричинное причинение вреда окружающим физически и вербально, неумение соблюдать чье-либо личное пространство, прикосновения без получения разрешения, неуместная дружелюбность, подражательный стиль общения. Как и многие исследователи, доктор Джайин считает, что в наше время мы слишком удалены друг от друга. Из-за нехватки позитивного общения у некоторых людей может возникнуть нездоровый «голод» относительно близкого контакта. То есть зачастую главным мотивом выступает не сексуальное желание, а потребность в тепле, близости, принятии, которую человек не смог удовлетворить из-за сложившейся социальной ситуации или своих недостаточных навыков общения. Мотивация маньяка В криминалистической психологии выделяют типы убийц и маньяков, разделенные по некоторым чертам. Вот, например, одна из используемых типологий мотивации: Гедонист — убивающий из удовольствия. В ходе жизни вырабатывают убеждения, которые помогают им оправдать тягу к насилию, заглушить чувство вины полностью. Охотник — совершает преступление из-за тяги к ощущению превосходства над жертвой. Чаще всего это компенсация чувства ненужности, ничтожности и отверженности, которое появилось вследствие определенных событий в прошлом. Миссионер — имеющий некую идеологию или религиозные, расовые, политические мотивы в выборе жертв. По их мнению, они «очищают» мир от «грязи». Признаки, по которым можно вычислить маньяка Внешний вид Часто маньяки выглядят либо неприметно, либо сверхнеопрятно. Они могут носить одну и ту же одежду, не обращая внимания на ее чистоту, и быть похожими на сумасшедшего ученого. Часто они не особо озабочены своей прической. Взгляд отстраненный либо, наоборот, подозрительный, с бегающими глазами. Есть и другая крайность — матерые перфекционисты, склонные к идеальности, несоответствие которой может спровоцировать у них срыв. И это касается любых мелочей. Странности в поведении Такие люди могут быть угрюмы и замкнуты. Часто они либо неразговорчивы, либо резко начинают разговор и без особой логики перескакивают с темы на тему. Словом, в момент беседы обратите внимание на то, как ведется диалог. Иногда в разговоре маньяки могут выражать свое восхищение другими преступниками. Также они открыто могут игнорировать желания других людей, не умеют сочувствовать окружающим. Если маньяк не получает желаемого, он может проявить открытую агрессию, поэтому такие вспышки тоже могут стать звоночком.Natalyвсе мужики сексуальные маньяки, только некоторые тщательно маскируются выжидают когда напасть на бедную женщину. их всех под особый контроль и учёт, а для женщин легализовать огнестрельное оружие и разрешить при малейшем подозрении что твой сосед маньяк открывать огонь на поражение если любой мужчина приблизился к тебе на расстояние 1,5 м( это расстояние вытянутой руки с ножом) доставай огнестрел готовься если ещё хоть шаг ближе стреляй не ошибешся всё равно этот маньячара если не изнасилует так короновирусом заразит убей его первая)))))карюкалов вячеславИ такое бывает.ирина Северова северова (гуляева)а они ни о чем , кроме проституток думать не могутирина Северова северова (гуляева)фу !!!!Оленька ВБыстро паранджу надела и пошла-пошла...))Nataly))) Природу никто не отменял.... а тем более в неокрепших умах подростков. а УК РФ тоже никто не отменял пока. так что нужно мальчикам объяснять чётко что их природа может легко обернуться уголовной статьёй и что яйца необходимо очень плотно придерживать в трусишках, а то ведь их легко оторвут на раз два три , как только твоя природа из трусиков чуть высунется.карюкалов вячеславДействительно.Василиса ОдинТолсто и сально.карюкалов вячеславМда.ЛКЛюбовь КозловаЧто попало, а не статья. И как я понимаю с претензией на интеллектуальность...карюкалов вячеславСогласен.карюкалов вячеславНу типа...владимирПаранжу пусть одевают и нет проблемКомментировать
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