В Госдуму внесли законопроект о штрафах для компаний загрязняющих атмосферу

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении оборотных штрафов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) за несоблюдение установленных квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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