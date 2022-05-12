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Арестовичу и его жене угрожают казнью семьи бойцов оставшихся на "Азовстали"

Арестовичу и его жене угрожают казнью семьи бойцов оставшихся на "Азовстали"

Ситуация на заводе "Азовсталь", похоже, выходит из-под контроля украинских властей. По словам внештатного советника Офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Алексея Арестовича, родственники бойцов "Азова"* обрывают телефоны и угрожают.

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