Арестовичу и его жене угрожают казнью семьи бойцов оставшихся на "Азовстали"

Ситуация на заводе "Азовсталь", похоже, выходит из-под контроля украинских властей. По словам внештатного советника Офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Алексея Арестовича, родственники бойцов "Азова"* обрывают телефоны и угрожают.