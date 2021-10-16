Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Юная писательница Фаина Савенкова «Миротворец» - это помойка и работники работающие в этом направлении по умственному...Экс-депутат Рады ...
  • Виталий Винокуров
    Западные идиоты продолжают свою идиотскую песню. На западе по всей видимости не хватает для них лечебных учреждений.ЕС выступил проти...
  • Briz Bazelik
    "Главнюки", а где-же ваша помощь в "энергобезопасности Европы"?! Ах ДА, - в Азию ушла!?! Понятно, - "Главное БИЗНЕС и...Госдеп США призва...

Посол России Поклонская обвинила Киев в пренебрежении международным правом

Посол России Поклонская обвинила Киев в пренебрежении международным правом

Украина обязана уважать другие страны, а также признавать статус их дипломатических агентов. Такое заявление сделала новый посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская, комментируя заявления киевских властей о ее экстрадиции из африканского государства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх