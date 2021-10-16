Посол России Поклонская обвинила Киев в пренебрежении международным правом

Украина обязана уважать другие страны, а также признавать статус их дипломатических агентов. Такое заявление сделала новый посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская, комментируя заявления киевских властей о ее экстрадиции из африканского государства.
Украина обязана уважать другие страны, а также признавать статус их дипломатических агентов. Такое заявление сделала новый посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская, комментируя заявления киевских властей о ее экстрадиции из африканского государства.
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