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Царьград

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ОМОН поучил "танцоров" в Рязани: "Ну что, господа специалисты, будете ещё лезгинку танцевать?"

В Рязани, возле торгового центра "Малина", группа "иностранных специалистов" устроила шумную вечеринку, мешая окружающим.

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