У минивэнов Mercedes V-Class и Vito появится новый бензиновый мотор

В открытой базе Минпромторга Китая появились сведения об обновлённом коммерческом семействе. «Глобальные» V-Class и Vito доступны только с дизельными двигателями, но в Поднебесной ставка сделана на другие агрегаты.
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