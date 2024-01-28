Китай и КНДР провели консультации по линии внешнеполитических ведомств

В ходе поездки в Пхеньян заместитель министра иностранных дал КНР Сунь Вэйдун провел переговоры с замминистра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо, а также был принят руководителем внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи.