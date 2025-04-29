Николай Шендриков. Последний бой на Кайзер-аллее

Кайзер-аллея – одна из центральных улиц Берлина, улица эсэсовских штабов и квартир. Весной 1945 года в каменных подвалах ее домов сидели отпетые гитлеровские головорезы и с отчаянным упорством сопротивлялись неумолимо наступающей Красной армии.
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