Столтенберг заявил, что во вторник обсудит с Конгрессом США помощь Киеву

Генеральный секретарь Организации Североатлантического Договора Йенс Столтенберг поделился сведениями о том, что в рамках завтрашних мероприятий, на которых состоятся переговоры с Конгрессом Соединённых Штатов Америки, он собирается поднять тему возобновления помощи для киевского режима.
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