Штурмовик рассказал о взятии опорника ВСУ у Переездного в ДНР

Подразделения Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) штурмом взяли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Переездное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны 23 июля.
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