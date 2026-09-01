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Регионы России

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Иран и США обменялись ударами в Ормузском проливе на фоне обострения конфликта

Иран и США обменялись ударами в Ормузском проливе на фоне обострения конфликта

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что утверждения Вашингтона о минировании Тегераном Ормузского пролива были предлогом для возобновления ударов по Ирану.

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