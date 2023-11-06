Лавров: нападки на организации россиян за рубежом беспрецедентны

Нападки на россиян со стороны США и других западных стран достигли небывалых масштабов. Об этом в своем выступлении на марафоне "Знание" в рамках международной выставки "Россия" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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