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КДК дисквалифицировал Дивеева на два матча за удаление в игре РПЛ с «Факелом»

КДК дисквалифицировал Дивеева на два матча за удаление в игре РПЛ с «Факелом»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча РПЛ защитника «Зенита» Игоря Дивеева за удаление в матче шестого тура с «Факелом» (1:0).

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