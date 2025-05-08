Ветеран Люлько рассказал, как повторил подвиг Суворова в 1945 году

Ветеран Великой Отечественной войны Семен Люлько в эфире программы «Ищу своих» рассказал, как он вместе со своим полком повторил подвиг великого русского полководца Александра Суворова, совершив в 1945 году маневр через австрийские Альпы и зайдя к фашистам в тыл.