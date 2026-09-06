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Водителя ассенизаторской машины, слившего нечистоты в коллектор, ищет Эконадзор

Водителя ассенизаторской машины, слившего нечистоты в коллектор, ищет Эконадзор

Сотрудники «Водоканал-Чита» зафиксировали на камеру момент, когда водитель ассенизаторской машины подъехал к дому на улице Лазо, 36 и слил содержимое бака в коллектор, обслуживаемый Водоканалом.

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