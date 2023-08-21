Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Дэррен Коллисон: «Чет Холмгрен со временем может получить приз лучшему по игре в защите»

Бывший игрок НБА Дэррен Коллисон считает, что центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен способен выйти на уровень одного из лучших специалистов лиги по игре в защите.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх