Две женщины погибли при стрельбе в Хасавюрте

Вечером 8 сентября в одном из кафе в Хасавюрте началась стрельба. Ее жертвами стали две женщины, сообщили в пресс-службе СК по Дагестану.
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