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«Что такое талант читателя?» Школьнику отвечает заслуженный учитель России

«Что такое талант читателя?» Школьнику отвечает заслуженный учитель России

На вопрос, который поставил в тупик родителей, отвечает заслуженный учитель России фото: Catherine Delahaye/Getty ImagesС начала учебного года соцсети и родительские чаты заполняют фотографии из школьных учебников и рабочих тетрадей.

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