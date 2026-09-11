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Кому помогает Латвия?

Кому помогает Латвия?

В столице Латвии 10 и 11 сентября проходит «Рижская конференция-2026». Это крупнейший форум по безопасности в Северной Европе, который проводится с 2006 года.

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