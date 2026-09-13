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Влияние удаленной работы на продолжительность сна и уровень физической активности: результаты финского исследования

Влияние удаленной работы на продолжительность сна и уровень физической активности: результаты финского исследования

Удаленная работа влияет на продолжительность сна и уровень физической активности, как показало исследование, проведенное в Финляндии и опубликованное в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

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