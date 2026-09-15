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Вице-премьер Италии допустил возврат Рима к закупкам российского газа

Вице-премьер Италии допустил возврат Рима к закупкам российского газа

STEPHANIE LECOCQ/EPA/TASS Вице-премьер Италии, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини 14 сентября заявил, что страна может вернуться к закупкам российского газа после урегулирования конфликта на Украине.

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