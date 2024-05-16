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Депутат Горелкин: в России нужно создать один конкурентный аналог YouTube

Депутат Горелкин: в России нужно создать один конкурентный аналог YouTube

В России нужно создать только один отечественный видеохостинг, который составит конкуренцию YouTube. Об этом Дума ТВ рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

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