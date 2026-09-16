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Газета.ру

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Минтранс представил на фестивале молодежи знак парковки для многодетных семей

Минтранс представил на фестивале молодежи знак парковки для многодетных семей

Минтранс на Международном фестивале молодежи представил новый дорожный знак, обозначающий парковку для многодетных семей.

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