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Не только о футболе

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«Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина, перемены в «Ростове», Сафонов и Миранчуки – в составе сборной, отказ ФИФА обсуждать допуск России, ЦСКА ушел с 0:2 против «Локо», Клопп в «Роме» и другие новости

«Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина, перемены в «Ростове», Сафонов и Миранчуки – в составе сборной, отказ ФИФА обсуждать допуск России, ЦСКА ушел с 0:2 против «Локо», Клопп в «Роме» и другие новости

1. «Локомотив» повел 3-1 финальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» – до титула одна победа. Железнодорожники закрыли Максима Шабанова – и добыли седьмую подряд победу в Челябинске.

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