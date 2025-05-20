«Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина, перемены в «Ростове», Сафонов и Миранчуки – в составе сборной, отказ ФИФА обсуждать допуск России, ЦСКА ушел с 0:2 против «Локо», Клопп в «Роме» и другие новости

ЦСКА выбил «Зенит» из Фонбет Кубка России, Семак недоволен судейством, «Болонья» взяла Кубок Италии, «Реал» вырвал победу над 95-й, Мирра опять проиграла Гауфф, слухи о Карпине в «Динамо» и другие новости