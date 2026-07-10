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Расценки на проведение предвыборной агитации

Расценки на проведение предвыборной агитации

В рамках проведения предвыборной агитации, в период подготовки и проведения Выборов депутатов Законодательного cобрания Ленинградской области восьмого созыва назначенных на  20 сентября 2026 года в соответствии Федеральным законом от 12.

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