Расценки на проведение предвыборной агитации

В рамках проведения предвыборной агитации, в период подготовки и проведения Выборов депутатов Законодательного cобрания Ленинградской области восьмого созыва назначенных на 20 сентября 2026 года в соответствии Федеральным законом от 12.
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