Погода в Караганде на пятницу

В пятницу, 31 мая, в Караганде облачность утром с последующим полуденным солнцем. По данным weather.com, днём столбики термометров покажут до 16 градуса, в ночные часы температура понизится до 3 градусов.
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