Политика как он...
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Политика как она есть

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Замминистра образования Кубани извинился за ругань в волонтерском центре

Замминистра образования Кубани извинился за ругань в волонтерском центре

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин принес извинения после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой чиновник разговаривает на повышенных тонах в волонтерском центре.

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