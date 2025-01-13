Замминистра образования Кубани извинился за ругань в волонтерском центре

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин принес извинения после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой чиновник разговаривает на повышенных тонах в волонтерском центре.
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