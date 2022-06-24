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Двигатель самолетного сгорания // В Рязани разбился транспортник Ил-76 Минобороны

Двигатель самолетного сгорания // В Рязани разбился транспортник Ил-76 Минобороны

Рано утром в пятницу в Рязани разбился военно-транспортный Ил-76. В результате жесткой посадки в пойме реки и мощного керосинового пожара, начавшегося еще в воздухе, пятеро членов экипажа самолета погибли, но еще четверо оказались в больнице.

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