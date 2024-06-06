Лесозаготовителя оштрафовали на 120 тысяч рублей за загрязнение воздуха в Приангарье

Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура проверила обращения граждан, касающиеся соблюдения законодательства об отходах производства и качества воздуха на территории Казачинско-Ленского района.
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