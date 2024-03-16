Расчеты FPV-дронов показали смену позиции под обстрелом кассетными боеприпасами

На Запорожском направлении мобильные расчеты FPV-дронов Ставропольских десантников Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесли более 20 ударов за сутки по объектам украинских националистов.
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