«РВ»: ВС РФ уничтожили у Курахова украинского нациста с позывным Гебельс

Российские военные ликвидировали в районе города Курахово в Донецкой народной республике группу украинских нацистов, среди них оказался боевик в позывным Гебельс, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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