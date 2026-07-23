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Сбербанк сообщил о прекращении обслуживания валютных карт Visa с 1 сентября

Сбербанк сообщил о прекращении обслуживания валютных карт Visa с 1 сентября

Клиентам рекомендовали перевести деньги на другие счетаЧасть клиентов Сбербанка получила СМС-сообщения о предстоящем прекращении обслуживания валютных и мультивалютных карт платежной системы Visa с 1 сентября 2026 года.

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