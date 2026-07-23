Сбербанк сообщил о прекращении обслуживания валютных карт Visa с 1 сентября

Клиентам рекомендовали перевести деньги на другие счетаЧасть клиентов Сбербанка получила СМС-сообщения о предстоящем прекращении обслуживания валютных и мультивалютных карт платежной системы Visa с 1 сентября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии