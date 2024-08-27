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Zero Hedge

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Baltimore Schools CEO Discusses Why Her Husband Has Not "Punched Out" Fox Reporter

Baltimore Schools CEO Discusses Why Her Husband Has Not "Punched Out" Fox Reporter

Baltimore Schools CEO Discusses Why Her Husband Has Not "Punched Out" Fox Reporter Investigative journalist Chris Papst of Fox45 News' Project Baltimore has spent years exposing grade scandals and corruption within Baltimore City Schools.

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