Рыночная стоимость Tesla упала на $152 млрд из-за публичной ссоры Маска и Трампа

Газета CNBC сообщила, что акции Tesla резко снизились на 14% после угроз Трампа отозвать госконтракты для компаний Маска из-за их публичной перепалки, которая началась после критики Маском законопроекта о расходах, который продвинул Трамп.
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