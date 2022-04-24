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Как радоваться воскрешению Христову пока рвутся снаряды

Как радоваться воскрешению Христову пока рвутся снаряды

Это очень трудная Пасха.Это очень трудная Пасха. Как можно радоваться воскрешению Христову, когда рвутся снаряды и гибнут люди?! Что это за истинная вера такая, если исповедующие ее люди с таким усердием убивают друг друга?! Как Он вообще допустил все это? Он же Всемогущий, Всевидящий, Всезнающий, Всемилостивый и Всеблагой! Почему не предотвратил? Почему не остановил? Почему бездействует? Ответить на эти вопросы можно усилием веры, но даже если веры недостаточно — можно усилием логики.

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