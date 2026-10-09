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Татар-информ

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Сборная России по гимнастике может пропустить чемпионат мира из-за виз

Сборная России по гимнастике может пропустить чемпионат мира из-за виз

Фото: Федерация гимнастики России sportgymrus.ru Федерация гимнастики России сообщила, что национальная команда до сих пор не получила визы от властей Нидерландов для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике.

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