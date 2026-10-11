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Газета.ру

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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 479 украинских БПЛА за ночь

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 479 украинских БПЛА за ночь

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 479 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ.

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