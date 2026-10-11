Минобороны РФ сообщило об уничтожении 479 украинских БПЛА за ночь

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 479 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ.
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