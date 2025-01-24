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Президент Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

Президент Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

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