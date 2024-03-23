Спасая людей, напал на террориста: зрительница рассказала о подвиге неизвестного в «Крокусе»

О судьбе героя на данный момент ничего неизвестно – Baza.Один из присутствовавших «Крокус Сити Холле» зрителей, когда началась стрельба, вдруг прыгнул на одного из вооруженных террористов, обезоружил его и таким образом позволил многим десяткам людей выбежать из помещения.
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