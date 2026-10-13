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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о деле Негрейры: «Если ничего не произойдет, это станет крупнейшим коррупционным скандалом в судействе. Поздравляю итальянцев, у них «Кальчополи» действительно стало «Кальчополи»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью упрекнул испанские власти в том, что дело Негрейры пока не повлекло за собой никаких последствий.

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