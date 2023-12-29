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В Германии откроют российские избирательные участки

В Германии откроют российские избирательные участки

В российском посольстве в Берлине и в генконсульстве в Бонне развернут избирательные участки для голосования граждан РФ на выборах президента страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла в Берлине Сергея Нечаева.

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