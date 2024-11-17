Третьяковская галерея представит новую выставку на ВДНХ

На ВДНХ, в павильоне № 1 «Центральный», 21 ноября откроется новая экспозиция Третьяковской галереи. Она станет первым культурным событием после реставрации павильона в рамках программы «Возрождение ВДНХ», сообщил в своем ТГ-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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