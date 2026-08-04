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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Милане простились с Барези. Мальдини, Баджо, ван Бастен, делегации «Интера», «Ювентуса» и тысячи фанатов «Милана» посетили базилику Сант-Амброджо

Состоялась церемония прощания с бывшим капитаном «Милана» и защитником сборной Италии Франко Барези, который скончался 31 июля в возрасте 66 лет.

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