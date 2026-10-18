Западный Берег и сектор Газа: пять человек были убиты и еще 11 получили ранения в результате израильских авиаударов и артиллерийских обстрелов на всей территории Газы, в том числе в районе лагерей Аль-Магази, Бурейдж и Аль-Шати, а также вблизи Бейт-Лахии, Хан-Юниса, города Газа и других мест, начиная с утренних часов.