Западный Берег и сектор Газа: пять человек были убиты и еще 11 получили ранения в результате израильских авиаударов и артиллерийских обстрелов на всей территории Газы, в том числе в районе лагерей Аль-Магази, Бурейдж и Аль-Шати, а также вблизи Бейт-Лахии, Хан-Юниса, города Газа и других мест, начиная с утренних часов.
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