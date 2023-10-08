Не прижился: Андрей Макаревич* вместе с семьей экстренно покинул Израиль

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Галина Светлая у иуды нет и не может быть Родины. Эта продажная тварь со своими выродками так и будут скитаться, искать где лучше.Это даже не Евреи, это Жиды..