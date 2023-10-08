Андрей Макаревич поспешно покинул Израиль. Как выяснилось, рок-музыкант не готов жить в стране, которая постоянно конфликтует с соседями.
Не прижился: Андрей Макаревич* вместе с семьей экстренно покинул Израиль
Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
Ой макароныч Корея спорный выбор, а на аглицкий остров не пущають да ральцем не вышел или петрова с башировым боисся
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1 д.
Галина Светлая
у иуды нет и не может быть Родины. Эта продажная тварь со своими выродками так и будут скитаться, искать где лучше.Это даже не Евреи, это Жиды..
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1 д.
СК
Степан Капуста
Бедный Андрюша, молодой папа - скиталец. На новом месте он вероятно надеется обрести желанный покой - ведь там нет приграничных конфликтов и его не коснется русофобия тамошних обывателей. Или он напрасно надеется? Там ведь не говорят на иврите, а он может с местными изъясняться только по-русски. Печалька...
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7 час.
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