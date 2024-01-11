В Калуге пенсионеры отдали 3,7 млн рублей курьеру для взятки "полицейским"

В Калуге задержали 22-летнего местного жителя, его подозревают в совершении мошенничества. По данным полиции, молодой человек выступил курьером и помог мошенникам заполучить деньги своих жертв, поверивших в телефонную историю о родственнике, совершившем серьезное ДТП.
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